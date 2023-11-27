“الآن يسمح لنا بتخيل تحرير الأقصى”.. فهمي هويدي للجزيرة مباشر: 7 أكتوبر أخطر يوم في تاريخ إسرائيل (فيديو)

اعتبر المفكر المصري فهمي هويدي أن 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يوم انطلاق معركة طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تجاه المواقع العسكرية في مستوطنات غلاف غزة، هو “أخطر يوم في تاريخ إسرائيل”.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر إن ما حدث “أكبر بكثير مما يخطر على بال كثيرين وأبعد أثرًا مما يتخيل الناس” مضيفًا أن “إسرائيل تقول إنه يوم أسود (7 أكتوبر) وأنا أقول إنه أخطر يوم في تاريخ إسرائيل”.

"سعي البشر وتوفيق الله".. المفكر المصري فهمي هويدي: 7 أكتوبر يفوق الخيال pic.twitter.com/0ALyYs8X5S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

وأوضح أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول يشبه ما جرى عام 1948، إذ “كان إحياءً للقضية وتذكيرًا بكل التاريخ الدموي والوحشي الذي مثلته إسرإئيل بحق فلسطين”.

وعبّر عن دهشته من عمل المقاومة في ذلك اليوم، وقال إنه لم يصدّق ما رأى من “اجتياح المقاومة برا وبحرا وجوا، هذا شيء يفوق الخيال، ولو أن قصصًا كهذه رويت في ظروف أخرى لقلنا إن هذا خيال جامح فيه مبالغة”.

"الآن يسمح لنا بتخيل تحرير الأقصى".. المفكر المصري فهمي هويدي pic.twitter.com/6yx7CSBAh2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

وقال إن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول يعبر عن جرأة وشجاعة وحكمة الذين خططوا العمليات العسكرية والتمويه الذي سبقها، مضيفًا: “هذا يُحسب لهم، لرجال المقاومة الشجعان ولا بد أن نذكر أن توفيق الله أوصل الأمور لما وصلت إليه. هذا سعي البشر وتوفيق الله”.

وتابع: “تحرير الأسرى يسمح لنا أن نتخيل رحلة الألف ميل التي تؤدي إلى تحرير الوطن وتحرير الأقصى”.

وتحدث عن تبني الغرب لوجهة النظر الإسرائيلية وأن المقاومة قامت بأعمال إجرامية وغيرها من الاتهامات التي لم يتم تقديم أي دليل عليها، وقال هويدي إن “رؤية الغرب كاشفة لأشياء كثيرة منها النفوذ الذي وصل إلى آذان أجيال معينة في العالم الغربي والذي دفع الرئيس الأمريكي لتبني الروايات الإسرائيلية باعتبارها حقائق قبل أن يضطر للرجوع عنها”.

"أخطر يوم في تاريخ إسرائيل".. المفكر المصري فهمي هويدي يعلق على عملية #طوفان_الأقصى #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/4BENP8S4tg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 26, 2023

وأشار إلى أن “جيل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأمثاله من السياسيين الغربيين امتثلوا وتبنوا الدعاية الإسرائيلية، فيما لم تنطل على قطاعات واسعة من الأجيال الجديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وما رأيناه في الأيام الماضية يختلف عما سمعناه على ألسنة المسؤولين في المرحلة الأولى”.