تحدث معهم بالعبرية وقال لهم أنتم بأمان.. تقارير: السنوار استقبل أسرى إسرائيليين في نفق بغزة

كشفت تقارير إسرائيليّة بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، التقى أسرى إسرائيليين في غزة، وتحدّث إليهم باللغة العبريّة، وأكد أنهم في مكان آمن.

وفي تقريرين منفصلين، أفادت صحيفة “هآرتس” والقناة الإسرائيلية 12، بأن السنوار التقى أسرى داخل نفق في القطاع، “في الأيام الأولى للحرب”.

وقالت القناة 12 إن أسيرة إسرائيلية عادت من غزة في الأيام الماضية، كشفت لعائلتها عن حادثة حصلت في الأيام الاولى من الحرب، حيث احتجزت وآخرون في نفق وقف عند بابه رجل بلحية تحدث إليهم بلغة عبرية ممتازة اسمه يحيى السنوار.

ونظر السنوار إلى الأسرى، وفقا للمتحدثة، وقال لهم بالعبرية بطلاقة: “مرحبا أنا يحيى السنوار، أنتم محميون هنا، لن يحدث لكم أي شيء”.

وينظر إسرائيليا إلى السنوار على أنه العقل المدبر لعملية “طوفان الأقصى” العسكرية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كبدت إسرائيل أكبر خسارة عسكرية لها في تاريخها.

ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بأنه “رجل ميت يمشي” على الأرض كناية عن أنه المطلوب الأول للتصفية.