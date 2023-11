“جريمة كراهية”.. إصابة ‭3‬ طلاب فلسطينيين بالرصاص في ولاية فيرمونت الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا في إطلاق نار في مدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، مشيرة إلى ما يبدو أنه “جريمة بدافع الكراهية”.

ووصفت الشرطة مطلق النار الذي لا يزال طليقا بأنه “رجل أبيض مسلح بمسدس”، مضيفة أنه “بدون أن يتفوه بكلمة، أطلق ما لا يقل عن أربع رصاصات من المسدس ويعتقد أنه فر سيرًا على الأقدام”.

وتأتي الواقعة وسط توترات شديدة وأعمال عنف تشهدها الجامعات وأماكن أخرى في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر بيان الشرطة أن اثنين من الضحايا في حالة مستقرة، بينما أصيب الثالث “بجروح أكثر خطورة”.

ولفتت إلى أن طالبين يحملان الجنسية الأمريكية والثالث مقيم بشكل قانوني.

These young Palestinian men are Tahseen Ali, Kenan Abdulhamid, Hisham Awartani. These varsity students are victims of a hate crime in the US. They were shot, while they were on their way to attend a family dinner in Burlington, Vermont.

