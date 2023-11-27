عائلة مقدسية تستقبل 4 من أبنائها المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة (فيديو)

عمّت مظاهر الفرح والسعادة منزل عائلة أعور في القدس بعد أن استقبلت 4 من أبنائها المفرج عنهم ضمن اتفاق الهدنة بين المقاومة وإسرائيل.

وفي منزل العائلة الكبير، وزعت الحلوى والأطعمة ابتهاجًا وفرحًا بخروج الأسرى.

والأسرى الذين حرروا هم: قسام إياد أحمد أعور، محمد أحمد محمود أعور، نصر الله إياد أمجد أعور، خليل أحمد خليل أعور.

وقال والد خليل إن ابنه اعتقل في شهر 11 من العام الماضي، شاكرًا الله وحامدًا له على نعمة خروجه.

وأفرجت، الأحد، قوات الاحتلال عن 39 أسيرًا من الأطفال، وهي الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، في الدفعة الثالثة بموجب صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة “حماس”.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق القطاع كلها، بعد حرب مدمرة على غزة خلّفت آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين.