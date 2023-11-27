عميد “ناطوري كارتا” في بريطانيا: اليهودية دين وليست دولة.. ونرفض قيام إسرائيل على أرض فلسطين (فيديو)

جدَّد الحاخام حاييم سوفيير، عميد يهود (ناطوري كارتا) في بريطانيا، رفضه بناء دولة قومية خاصة لليهود على أرض فلسطين، قائلًا “اليهودية دين وليست دولة”.

وأضاف خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، “بسبب أخطائنا، طردنا ربنا من الأرض المقدسة، وهناك أمر إلهي بأن نعيش تحت جناح الإسلام والمسلمين”.

وأشار إلى أن اليهود كانوا يعيشون مع المسلمين بسلام في فلسطين منذ 1200 سنة، ومنذ وقت الخليفة عمر بن الخطاب.

وأوضح “ممنوع علينا تأسيس دولة بجيش عسكري”.

وتحدَّث عن حركة (ناطوري كارتا)، وقال إنها أُسّست قبل نحو 100 عام، وهي مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع “الصهاينة الكفار الذين لا يعترفون بالتوراة أرادوا قبل 100 عام تأسيس دولة في فلسطين لليهود، رغم أن الدولة العثمانية كانت قد أعطت اليهود جميع حقوقهم الدينية والاقتصادية”.

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"ناطوري كارتا" (Neturei Karta) تعني بالآرامية "حارس المدينة"، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه.#وراء_كل_صورة_حكاية #الجزيرة_الوثائقية #فلسطين pic.twitter.com/QdRhMq4stO — الجزيرة الوثائقية (@AljazeeraDoc) May 19, 2023

وأوضح أن الحركة الصهيونية جاءت وأسست مجموعة عسكرية واقتصادية وسياسية، وأرادت أخذ الأراضي المقدسة من العرب.

وقال إن هدف حركته (ناطوري كارتا) العيش بسلام مع المسلمين من دون أي حقوق سياسية خاصة.

وتُعَد (ناطوري كارتا)، وتعني بالآرامية “حارس المدينة”، منظمة يهودية دينية دولية غير ربحية، تلتزم بنشر وجهة نظر جماهير اليهود المعادية للصهيونية الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم ممن يعارضون بشدة دولة إسرائيل وسياساتها.