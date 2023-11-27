نتنياهو يصطحب إيلون ماسك في جولة بمستوطنات غلاف غزة (فيديو)

رافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، مالك منصة “إكس” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في جولة بمستوطنة “كفار عزة” بغلاف قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو “قام رئيس الوزراء بجولة صباح اليوم مع إيلون ماسك في كيبوتس كفار عزة”.

وأضاف أن نتنياهو شرح لماسك ما جرى في المستوطنة “خلال هجوم حماس على مستوطنات في غلاف قطاع غزة” يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتدى نتنياهو وماسك سترتين واقيتين من الرصاص خلال الجولة في المستوطنة.

ودرج المسؤولون الإسرائيليون على اصطحاب الزوار الأجانب في جولات بمستوطنات غلاف قطاع غزة.

الإنترنت في غزة

وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها اتفقت من حيث المبدأ مع ماسك على استخدام خدمة اتصالات “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” في قطاع غزة.

ويبدو أن البيان الصادر بهذا الشأن عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي يُمثل تراجعًا عن معارضته الشهر الماضي اقتراح ماسك تقديم دعم ستارلينك إلى “منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًّا” في غزة.

والأسبوع الماضي، دان البيت الأبيض ما وصفه بـ”الترويج البغيض” لمعاداة السامية من جانب ماسك. وأتى تعليق الرئاسة الأمريكية تعقيبًا على رد ماسك على صاحب منشور بشأن اليهود عبر منصة “إكس”. وكتب ماسك في رده “لقد قُلتَ الحقيقة الفعلية”.

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية قد رأت أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة عن وجود خطة سرّية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الأغلبية البيضاء.