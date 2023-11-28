الجيش الإسرائيلي يعلن صور وأسماء ثلاثة جنود قتلى “تحتجز حماس جثامينهم”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أسماء وصور 3 من جنوده، قال إنهم قتلوا وتحتفظ حركة حماس بجثامينهم في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن الرقيب “تومر يعقوب أخيماس (20 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب شاكيد دهان (19 عاما)، قتلوا، واختطفت حماس جثامينهم”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي تاريخ وملابسات مقتل جنوده الثلاثة، إلا أن وسائل إعلام عبرية بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، وصحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس”، ذكرت أن الجنود الثلاثة قتلوا في خلال الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الثلاثاء، إنهم أبلغوا عائلات 3 من قتلى الجيش الذي قتلوا في لسابع من أكتوبر/تشرين الثاني وجثثهم محتجزة لدى حماس.

ولم تعقب حركة حماس على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

הותרו לפרסום שמות חללי צה"ל שהוגדרו חטופים: סמל קיריל ברודסקי, בן 19 מרמת גן, סמ"ר תומר יעקב אחימס, בן 20 מלהבים וסמל שקד כהן, בן 19 מעפולה@ItayBlumental pic.twitter.com/AwUciZok2g — כאן חדשות (@kann_news) November 28, 2023

وفي آخر تحديث، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 392 جنديا منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن يفصل عدد من قتل منهم في المعارك البرية.

كما أقر جيش الاحتلال، الثلاثاء، بإصابة نحو ألف من جنوده منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 202 بحالة خطرة.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.