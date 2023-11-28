بينهم 202 بحالة خطرة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بإصابة ألف جندي منذ بداية الحرب على غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بإصابة نحو ألف من جنوده منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 202 بحالة خطرة.

جاء ذلك وفق بيانات حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية من الجيش الإسرائيلي الذي كان يرفض نشرها، حسب قولها.

وذكرت الصحيفة “قال الجيش الإسرائيلي بناء على طلب (هآرتس) إن نحو ألف جندي أصيبوا منذ بداية الحرب”.

وأضافت “وافق الجيش على نقل المعلومات التي تفيد بأن 202 جندي أصيبوا بجروح خطرة منذ بداية الحرب، ونحو 320 بجروح متوسطة، ونحو 470 بجروح طفيفة”.

وأوضحت الصحيفة “لا يزال 29 من المصابين بجروح خطرة يتلقون العلاج في المستشفى، وكذلك 183 إصابة متوسطة و74 إصابة خفيفة”.

ولا تُفصّل الإحصائية عدد الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك البرية بشمالي قطاع غزة التي بدأتها إسرائيل في 27 أكتوبر الماضي.

وأشارت “هآرتس” إلى أن المستشفيات قالت إن الجيش يمنع نشر عدد الجرحى وحالتهم.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إن 392 جنديًّا قُتلوا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر.