حماس لا تقاتل الاحتلال وحدها.. تعرف على أبرز حركات المقاومة الفلسطينية في غزة (فيديو)

تقاتل حماس قوات الاحتلال بجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام رفقة عدد من الفصائل الفلسطينية أبرزهم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد.

في هذا التقرير سوف نستعرض أبرز الحركات المقاومة في غزة والتي تشتبك مع الاحتلال في الحرب الحالية.

كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس

تأسست عام 1987 مع اندلاع الانتفاضة الأولى، حيث بدأت على يد القائد “صلاح شحادة” تحت اسم “المجاهدون الفلسطينيون” قبل أن تحمل اسم “عز الدين القسام” عام 1992.

أطلقت الكتائب عملية “طوفان الأقصى” العسكرية يوم 7 من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، والتي وصفت بالضربة الأكبر للاحتلال منذ حرب أكتوبر 1973.

سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

أسسها “فتحي الشقاقي” عام 1987، ولها أذرع مسلحة نشطة في الضفة مثل كتيبة جنين وكتيبة طولكرم وكتيبة عقبة جبر.

تشارك سرايا القدس في قصف الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تأسست عام 2000 تحت اسم قوات المقاومة الشعبية، غيّرت اسمها عام 2001 إلى كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تخليدا لذكرى الأمين العام للحركة الذي اغتالته إسرائيل عام 2001.

تشارك حاليا في رد عدوان الاحتلال عن قطاع غزة.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير #فلسطين تنشر صورًا لاستهداف حشود ومستوطنات إسرائيلية#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/cwhVVWEkMx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 23, 2023

كتائب شهداء الأقصى – الجناح العسكري المسلح لحركة فتح

تأسست مع اندلاع انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000، ولعبت دورا مركزيا في العمل العسكري الفلسطيني، وقدمت مئات الشهداء والأسرى.

تشارك حاليا في رد العدوان على غزة.

ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية

الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، تعهدت بالعمل على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. من أشهر عملياتها تدمير دبابة “المركافا”، تعتبر المقاومة بكل أشكالها خيارا استراتيجيا لطرد الاحتلال.

ستهزمون.. رسالة ألوية الناصر صلاح الدين رداً على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لقطاع غزة pic.twitter.com/fjfv0SjnFe — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 26, 2023

كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقد تشكَّلت مثل غيرها مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، وتتبنى وجودا عسكريا مسلحا في كلٍّ من غزة والضفة والقدس.

كتائب الشهيد جهاد جبريل

الذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة، ولها العديد من المساهمات القتالية البارزة، أشهرها ما كان منها في صد العدوان على القطاع في حرب عام 2014.

ضمن معركة #طوفان_الأقصى كتائب الشهيد #جهاد_جبريل تقصف تحشدات ومواقع العدو برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين pic.twitter.com/THJhjC7PSx — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 10, 2023

كتائب الأنصار

تتبع لحركة الأحرار التي تأسست عام 2007 في قطاع غزة، تحت رئاسة “خالد أبو هلال” القيادي السابق بحركة فتح.