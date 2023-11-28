شاهد: لحظة تسليم كتائب القسام الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر

أظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة لحظة تسليم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 11 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الاثنين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن 11 اسرائيليا احتجزتهم حركة حماس خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/اكتوبر هم في طريقهم مساء الاثنين إلى إسرائيل، مستندا إلى معلومات للجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال الجيش “11 رهينة في طريقهم الآن الى الأراضي الإسرائيلية”. وهذه رابع مجموعة من الرهائن يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” إن الرهائن الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة الاثنين بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين وألمانيان وستة أرجنتينيين.

يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ٣٠ قاصرًا و٣ نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة ٣ من حملة الجنسية الفرنسية، ٢ من الجنسية الالمانية و ٦ من الارجنتين تم تسلميهم الى الصليب الاحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

وجاء في منشور على منصة إكس “في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الإفراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة”.

وتابع “يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لدخول الأسرى المفرج عنهم من غزة عبر السياج الفاصل.