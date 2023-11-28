فلسطيني في جنوب غزة يبني فرنا لإعداد الخبز للنازحين من شمال القطاع”فيديو”

قرر المواطن الغزاوي أحمد الأخرس أبو دغمش أن يساهم هو وبعض أصدقائه في تخفيف أزمة الخبز التي سببتها الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل عدم توفر الوقود في القطاع.

في منطقة رفح بجنوب غزة قام أبو دغمش ببناء فرن بلدي يعمل بالحطب بجوار أحد مركز إيواء النازحين حيث يبيع الخبز بسعر رمزي وهو شيكل واحد (0.27 دولار) لكل 10 أرغفة “حتى لا يشعر المواطنون بأي نوع من الحرج أو الخجل”.

ويقول أبو دغمش للجزيرة مباشر إن فكرة المشروع جاءت له بعدما شاهد أثار الدمار التي سببتها الحرب، ونزوح عدد كبير من أهالي شمال غزة إلى الجنوب الأمر الذي أدى إلى عدم توافر السلع الغذائية وفي مقدمها رغيف الخبز.

وأضاف أنه قرر إعانتهم من خلال بناء فرن بلدي يعمل بشكل شبه مجاني، حيث يبيع كل عشرة أرغفة بشيكل واحد، مؤكدا أن الفرن ليس ملكا له، بل هو للجميع ويستطيع أي فرد أن يأتي إلى الفرن للحصول على الخبز.

بدورها قررت أنعام محمد البشنيجي، وهي نازحة من شمال غزة، المشاركة في مشروع أبو دغمش حيث تخبز العجين ولا تتقاضى أجرا عن عملها، مساعدة منها للأهالي “بسبب صعوبة الأوضاع وحتى يستطيع المواطن الحصول على الخبز بسعر زهيد”، كما تقول.

فتحي الأخرس أيضا أحد المساهمين في المخبز قال للجزيرة مباشر إن الهدف من إنشاء الفرن الشعبي هو مساعدة أهالي الشمال من النازحين، مشيرا إلى أن المشروع بالكامل يعمل بشكل مجاني سواء من خلال توفير الأخشاب أو الحطب.

وأوضح أن العمال لا يتقاضون أجرا عن عملهم مساهمة منهم في مساعدة النازحين.