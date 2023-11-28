لحظة غرق سفينة شحن قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 11 مصريا وسوريين (فيديو)

كشف مقطع فيديو لحظة غرق سفينة الشحن “رابتور” المتوجهة من مصر إلى تركيا، الأحد، بالقرب من جزيرة ميدلي اليونانية بسبب الرياح والأمواج المرتفعة.

وأكدت السلطات اليونانية إنقاذ شخص واحد من طاقمها المؤلف من 14 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان عن الشركة المشغلة للسفينة ومقرها في لبنان، إن الطاقم يضم 11 مصرياً وسوريين وهنديا واحدا.

وقال خفر السواحل اليوناني “تلقينا نداء استغاثة من قبل ربان سفينة شحن، أفاد بأنها تبحر بشكل جامح بسبب عطل ميكانيكي في جوب غرب ليسفوس”.

وأضاف “هرعت مروحيتان و5 سفن إلى مكان الحادث حيث تم العثور على مواطن مصري (40 عاما) متخصص في زيوت الشحن، وجرى نقله إلى مستشفى ميتيلني.. كما تم انتشال جثة”.

لحظة غرق سفينة الشحن “رابتور” قبالة السواحل اليونانية وعلى متنها 11 مصريًا وسوريين اثنين#الجزيرة_مباشر #مصر #سوريا pic.twitter.com/37AjtZndTH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وشهدت اليونان فيضانات عدة خلال الأشهر الأخيرة بعد سلسلة من العواصف.

وتساقطت كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة على وسط البلاد في سبتمبر/أيلول مع مرور العاصفة دانيال، وأدت إلى مصرع 17 شخصاً وتدمير قرى بكاملها ومحاصيل ونفوق عشرات آلاف الحيوانات في المزارع.