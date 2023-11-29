“أبوس إيد وراس اللي يطلعني بره أعالج بنتي”.. مرضى غزة ينشدون السفر للخارج لعلاجهم (فيديو)

أوضاع صحية صعبة يعيشها الجرحى الفلسطينيون في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، فأعداد المصابين في المستشفيات تفوق الطاقة الاستيعابية بالإضافة للنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية ووجود عدد كبير من الحالات الحرجة التي تتطلب نقلا فوريا للخارج لإجراء العمليات الجراحية.

الجزيرة مباشر رصدت هذه الأوضاع الصحية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأجرت لقاءات مع عدد من المصابين والأطباء الذين أجمعوا على صعوبة الوضع الصحي في المستشفى مع النقص الشديد في الإمكانيات ووجود العديد من الحالات الحرجة التي تتطلب علاجا في الخارج.

حمدي إياد -من سكان حي الزيتون- هو أحد هؤلاء المصابين الذين التقتهم الجزيرة مباشر، إذ قال إنه نقل للمستشفى هو وعدد من أقاربه بعد استهداف منزلهم في إحدى الغارات الإسرائيلية.

وأضاف إياد أنه اكتشف بعد نقله للمستشفى أنا أطرافه قد بترت، وطالب بضرورة سفره للخارج لتركيب أطراف صناعية واستكمال العلاج.

“أنا بدي أبوس إيده وراسه للي يطلعني بره أعالج بنتي” بهذه الكلمات المؤثرة ناشد محمد ربحى المسؤولين بضرورة خروج طفلته شذى للعلاج للخارج بعدما فقدت قدمها بعد إصابتها بإحدى القذائف.

وأضاف ربحي أنه بعد نقل ابنته إلى المستشفى قرر الأطباء بتر إحدى قدميها وتركيب شرائح بلاتين في الأخرى، مؤكدًا أن هناك ضغطًا شديدًا على المستشفى، وعندما سأل أحد الأطباء أخبره أن لديه 130 حالة بينما طاقة المستشفى الاستيعابية 30 حالة فقط!

من جانبه أوضح الدكتور عبد ربه الأطرش، مدير قسم التخدير والعناية المركزة بمجمع ناصر الطبي، أن المستشفى استقبل عددا كبيرا من المصابين منذ بداية الحرب مما اضطرهم إلى فتح 5 عنايات مركزة.

وأوضح أن عدد الأسرة في غرفة العناية يبلغ 40 سريرًا وهي مشغولة تماما، وأكد أن مجمع ناصر الطبي يعاني نقصًا شديدًا في عدد الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وأدوية التخدير والمضادات الحيوية.

وحذر الأطرش من كارثة صحية قريبة في المجمع، مطالبًا في نهاية حديثه بضرورة تسهيل سفر المرضى للعلاج في الخارج، وذلك بسبب نقص الإمكانيات لديهم لأن معظم الإصابات لديهم حرجة وتحتاج إلى فترة طويلة لإعادة التأهيل.