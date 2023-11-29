“استجابة لجهود بوتين”.. القسام تعلن إطلاق سراح امرأتين تحملان الجنسية الروسية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، إطلاق سراح امرأتين تحملان الجنسية الروسية محتجزتين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القسام في بيان: “استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية، وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل”.

وقالت “حماس” إن المحتجزتين تم “تسليمهما للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية”، فيما أكد جيش الاحتلال تسلم الصليب الأحمر للمحتجزتين، و”هما في طريقهما إلى إسرائيل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 161 شخصًا ما زالوا “رهائن” في غزة بينهم 146 إسرائيليًا، احتجزتهم “حماس” عند تنفيذ هجومها على غلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





وأفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلًا عن مكتب نتنياهو، بأنه “تم إطلاق 86 رهينة من غزة، بينهم 66 إسرائيليًا”، على مدار الأيام الخمسة الأخيرة، حيث تم إرساء هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل وحركة “حماس” تشمل اتفاقًا لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي.