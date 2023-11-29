فلسطين

العثور على جثث 5 أطفال خُدّج في أحد مستشفيات غزة (فيديو)

طفل فلسطيني خديج، تم إجلاؤه مؤخرًا من قطاع غزة، يرقد في حاضنة بمستشفى في العريس بمحافظة شمال سيناء المصرية في 22 نوفمبر 2023. - وصل تسعة وعشرون طفلًا خديجًا إلى مصر في 20 نوفمبر،
تم إجلاء العديد من الخدج إلى مصر (الفرنسية)
29/11/2023-|آخر تحديث: 30/11/202312:43 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أنها عثرت على 5 أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 7 أسابيع من الحرب، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرًا “من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء”.

وأضاف القدرة “تركت قوات الاحتلال 5 أطفال خُدّج” عُثر عليهم “متحللين جزئيًا”.

وتابع أن “الجنود منعوا العائلات من الاقتراب” من الأطفال الحديثي الولادة قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلًا خديجًا خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 8 منهم استشهدوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر