القسام تعلن مقتل 3 أسرى بقصف إسرائيلي سابق على غزة.. وجيش الاحتلال يعلّق

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، مقتل 3 أسرى محتجزين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: “نعلن عن مقتل 3 محتجزين صهاينة جراء قصف صهيوني سابق على قطاع غزة، وهم: شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس”.

ولم تذكر الكتائب تاريخ القصف الإسرائيلي الذي تسبب بقتل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يتحقق من تقارير عن مقتل كفير بيباس وشقيقه آريل بيباس (4 أعوام) وأمهما شيري بيباس بقصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة بينما كانوا محتجزين “رهائن” لدى “حماس”.

وأضاف الجيش في بيان أن “حماس مسؤولة بالكامل عن سلامة جميع الرهائن في قطاع غزة”.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هدنة إنسانية لـ4 أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني متضرر من الحرب.