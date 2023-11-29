بينهم أسيرة معها كلبها.. شاهد: لحظات تسليم المقاومة الفلسطينية 12 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا يُظهر مشاهد لعملية تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وظهرت في أحد المشاهد أسيرة وهي تحمل كلبها.

وعلّقت كتائب القسام عبر حسابها في تلغرام على الفيديو “جانب من تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال”.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل – فئة المدنيين”.

وهذه أول عملية تسليم مشتركة للأسرى الإسرائيليين بين كتائب القسام وسرايا القدس.

صور لعملية تسليم المــ ـقــ ـاومـــ ـة الفلسطينية 12 محتجزا للصليب الأحمر بينهم 10 إسرائيليين واثنان من حملة الجنسية الأجنبية #الجزيرة_مباشر | #غزة | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DdYW41cMhM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال في منشور على منصة “إكس” إنه يجري إطلاق سراح عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الثلاثاء، هم “قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية”.

وأضاف “حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين”، مضيفًا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومنذ صباح الجمعة، يشهد قطاع غزة هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام، وأُعلن الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.