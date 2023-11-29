بينهم أسيرة برفقة كلبها.. شاهد: لحظة تسليم المقاومة الفلسطينية 12 محتجزا إسرائيليا للصليب الأحمر

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، تسجيلات مصورة تظهر عملية تسليم الدفعة الخامسة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي الموجودين في غزة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي.

وظهر في مقطع الفيديو صورة لأسيرة وهي تحمل كلبها.

وعلقت القسام على حسابها في “تلغرام” على الفيديو: “جانب من تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال”.

بدورها قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين: “قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل – فئة المدنيين”.

وهذه أول عملية تسليم مشتركة للأسرى الإسرائيليين بين كتائب القسام، وسرايا القدس.

صور لعملية تسليم المــ ـقــ ـاومـــ ـة الفلسطينية 12 محتجزا للصليب الأحمر بينهم 10 إسرائيليين واثنان من حملة الجنسية الأجنبية #الجزيرة_مباشر | #غزة | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/DdYW41cMhM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال في منشور على منصة “إكس” إنه يجري إطلاق سراح عشرة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الثلاثاء وهم “قاصرة وتسع من النساء تحمل إحداهن جنسية نمساوية واثنتان من الأرجنتين بالإضافة إلى مواطنة فلبينية”.

وأضاف “حسب التزامات اليوم الخامس للهدنة، سيتم الإفراج عن 30 من المدنيين الفلسطينين”، مضيفا أنه تم تسليم المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.