العدوان على غزة.. 11 شهيدا في قصف منزل لعائلة أبو حطب في خان يونس بينهم مراسل تلفزيون فلسطين (فيديو)

استشهد مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزله في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن أبو حطب كان على رأس عمله لتقديم رسائل يومية من أمام مستشفى ناصر الطبي في خان يونس عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقدم آخر رسالة من أمام المستشفى قبل ساعة من استشهاده.

وأكد الإعلام الرسمي، بأن أبو حطب تعرض للاغتيال بشكل متعمد إثر استهدافه بعد دخوله منزله بلحظات.

وباستشهاد أبو حطب، يرتفع عدد شهداء الإعلام الرسمي الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 4، بعد استشهاد الصحفيين ماجد كشكو وعماد الوحيدي ونظمي النديم، مع عدد من أفراد عائلاتهم في غارات شنها الاحتلال على منازلهم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ27 حربًا مدمرة على غزة، حيث استشهد 9061 فلسطينيًا، بينهم 3760 طفلًا، وأصاب 32 ألفًا، كما استشهد 134 فلسطينيًا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.