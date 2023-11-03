“طول ما المقاومة بخير إحنا بخير”.. كلمات لأب يحمل ابنه الشهيد جراء قصف إسرائيلي (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” وثقه صحفي للجزيرة، كلمات رددها أب فلسطيني يحمل ابنه الذي استشهد في القصف الإسرائيلي المتواصل على شمال قطاع غزة.

وقال الأب وهو يذرف دموعه “طول ما مقاومتنا بخير، إحنا بخير، بنضحي بدمائنا وأولادنا وبيوتنا، حسبي الله والنعم الوكيل، فتنا على الجنة يابا”.

ولليوم الـ27، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، واستشهد إجمالًا 9061 فلسطينيًا، بينهم 3760 طفلًا، وأصاب 32 ألفًا، كما استشهد 133 فلسطينيًا واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.