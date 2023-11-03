مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات لإسرائيل

صدّق مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قانون قدمه الجمهوريون، يطلب حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار من أجل إسرائيل.

وصوّت لصالح المشروع في الاقتراع الذي جرى بمجلس النواب، 226 نائبا مقابل رفض 196.

ودعم المشروع 12 نائبا ديمقراطيا، فيما رفضه نائبان جمهوريان.

وينص المشروع على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار، يخصص منها 4 مليارات لمنظومتي الدفاع الجوي “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، و1.2 مليار دولار لمنظومة “الشعاع الحديدي”.

ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس جو بايدن من أجل تقنينه.

مجلس الشيوخ والبيت الأبيض يعارضان

من جانبه، اعتبر تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ أن “الاقتراح خطأ جدا”، مؤكدا أن المجلس لن ينظر فيه.

وأشار شومر إلى أنهم سيعملون عوضا عنه على حزمة مساعدات عاجلة تشمل إسرائيل وأوكرانيا ومساعدات إنسانية لغزة.

وكان البيت الأبيض اعترض في وقت سابق على مشروع القانون الذي لم يشمل أوكرانيا، وأعلن أن الرئيس بايدن سيرفض المشروع في حال عرضه عليه.