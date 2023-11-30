بسبب الحرب على غزة.. فنانة إسرائيلية تتخلى عن جنسيتها (فيديو)

أعلنت الفنانة الإسرائيلية- الكندية يولا بينيفولسكي تنازلها عن الجنسية الإسرائيلية، وذلك بسبب الحرب على غزة والجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلالها.

وقالت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل: “مرحبا بالجميع. أنا اسمي يولا. أنا فنانة ومنتجة أفلام في تورونتو كما أنني مواطنة إسرائيلية، غادرت إسرائيل منذ 23 عامًا وأعيش في كندا منذ ذلك الحين”.

وعلقت يولا في الفيديو لها بأن قرار التخلي عن الجنسية اتخذته بعد عملية تفكير طويلة استمرت لعقدين، وذلك منذ “عرفت التاريخ الحقيقي لبلادها وليس التاريخ الذي تعلمته في المدارس” على حد تعبيرها.

وأمسكت في الفيديو بجواز سفرها الإسرائيلي، وهويتها الإسرائيلية، وبطاقة الإعفاء من الجيش، وقالت “الأسبوع الماضي تقدمت بطلب للتخلي عن جنسيتي الإسرائيلية في القنصلية هنا في تورونتو، لم يكن قرارا اتخذته بسهولة، لقد فكرت في الأمر طويلا”.

وقالت يولا أنها اتخذت القرار في هذا الوقت، بسبب العدد الهائل من الضحايا في غزة والتي لا تنوى السلطات الإسرائيلية الاكتفاء به، بل يصرحون بنيتهم الاستمرار في ذلك بعد انتهاء الهدنة، وتأكدها من إن إسرائيل لا تهتم بالسلام من الأصل، ولا تريد أن تكون جزءًا من ذلك.

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وتحدثت يولا عن التمييز الذي يعانيه المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وليس ضد الفلسطينيين فقط، بل ضد بعض اليهود أنفسهم، ممن يعتبرهم درجات أقل.

كما تحدثت عن مشاهدتها للمعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون في الضفة الغربية والجدران والحواجز التي تفصل القرى، وتفرق الأسر.

أووضحت أنه سيكون لذلك تأثير على علاقتها بأهلها وأصدقائها، وحياتها كلها، وغالبا ما سيكون من الصعب زيارة إسرائيل مرة أخرى.