فلسطين

كتائب القسام تنشر فيديو لتسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر (شاهد)

إطلاق سراح أسرى في غزة
إطلاق سراح أسرى في غزة (الفرنسية)
30/11/2023

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تسجيلا يظهر تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر.

وعلقت كتائب القسام على تسجيل نشرته على صفحتها على تيليغرام: “جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال”.

والمفرج عنهم، عشرة أسرى إسرائيليين، 5 منهم مزدوجو الجنسية هم هولندي وأمريكية و3 ألمان، فضلاً عن روسيّتين و4 تايلانديين أطلقت الحركة سراحهم خارج الاتّفاق، وفق ما أعلنت قطر التي تقوم بوساطة في النزاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس إن “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة”، مشيراً إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى إسرائيل مساء الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان بمصر.

وأكد على عزمه على ضمان إطلاق سراح كل شخص محتجز لدى حماس.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات