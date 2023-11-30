كتائب القسام تنشر فيديو لتسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الأربعاء، تسجيلا يظهر تسليم الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر.

وعلقت كتائب القسام على تسجيل نشرته على صفحتها على تيليغرام: “جانب من تسليم مجاهدي كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال”.

بالأحضان.. الأسرى الإسرائيليون يودّعون أفراد المـ ــقـ ــاومة خلال عملية تسليم الدفعة السادسة من صفقة التبادل#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/Z1ROaCtGTY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 30, 2023

والمفرج عنهم، عشرة أسرى إسرائيليين، 5 منهم مزدوجو الجنسية هم هولندي وأمريكية و3 ألمان، فضلاً عن روسيّتين و4 تايلانديين أطلقت الحركة سراحهم خارج الاتّفاق، وفق ما أعلنت قطر التي تقوم بوساطة في النزاع.

كــتائب القــسام : "جانب من تسليم مجـاهدي كتـــائب القســـام وسرايـــا القـدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال " #طوفان_الأقصى #صفقة_تبادل_الأسرى pic.twitter.com/hFHuFebZya — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2023

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصّة إكس إن “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمّنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأميركية واحدة”، مشيراً إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيراً فلسطينياً.

حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. بالإضافة إلى، مواطنتين روسيتين و ٤ تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 29, 2023

ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حركة حماس من قطاع غزة إلى إسرائيل مساء الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان بمصر.

وأكد على عزمه على ضمان إطلاق سراح كل شخص محتجز لدى حماس.