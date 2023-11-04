أبو عبيدة: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين (فيديو)

أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن العقاب الجماعي الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “ناتج عن الصدمات التي يتلقاها في الميدان”.

وقال في كلمة السبت، إن مقاتلي القسام يواصلون التصدي لآليات جيش الاحتلال وتدميرها، وقد “دمرنا 24 آلية عسكرية في آخر 48 ساعة”.

وأوضح أن ما نشروه من فيديوهات لعمليات القسام العسكرية والبرية في التصدي للاحتلال “جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان”.

وأضاف أبو عبيدة “أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات”.

وبيَّن أنهم “يواصلون الالتفاف خلف القوات الغازية، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنود العدو”.

وأشار إلى أنهم يخوضون “حربا غير متكافئة لكنها ستُدرس في العالم، وسيخلدها التاريخ”.

وختم بالإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة ممنهجة من “عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.