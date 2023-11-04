أضرار في المستشفى الميداني الإماراتي جنوب غزة نتيجة استهداف الاحتلال لمحيطه (فيديو)

كشفت وزارة الصحة في غزة عن أضرار متعددة في المستشفى الميداني الإماراتي جنوبي القطاع نتيجة استهداف الاحتلال لمحيطه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، السبت، وقوع المزيد من الضحايا جراء استمرار الهجمات على سيارات الإسعاف والمستشفيات في قطاع غزة.

وقال المكتب الأممي “لا يزال الإبلاغ عن المزيد من الهجمات يتواصل، حيث يجري استهداف سيارات الإسعاف ومجمعات المستشفيات في غزة، مما يتسبب في وقوع المزيد من الضحايا”.

وأضاف “سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والمرافق الصحية ليست هدفا، ويجب حمايتها دائما”.

والجمعة، استهدفت إسرائيل سيارات إسعاف كانت تقل جرحى فلسطينيين عقب خروجها من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وأسفر القصف عن 15 شهيدا و60 مصابا.