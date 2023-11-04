حزب الله يقصف مواقع عسكرية إسرائيلية (فيديو)

أعلن حزب الله، السبت، استهداف مواقع إسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية.

وقال الحزب في بيان “المجاهدون هاجموا في أوقات متزامنة من قبل ظهر يوم السبت 04-11-2023 ‏بالصواريخ والأسلحة المناسبة عددا من مواقع جيش الاحتلال الصهيوني”.

ووفقا للحزب، فإن المواقع هي “جل العلام ‏والجرداح وحدب البستان والمالكية والمطلة”.

وأكد أنه حقق في هجماته إصابات مباشرة، إضافة إلى تدمير ‏التجهيزات الفنية والتقنية.

وكان الحزب قد أعلن، في وقت سابق، استشهاد أحد مقاتليه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، وهو ما يرفع عدد شهدائه إلى 58 منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

ومنذ أربعة أسابيع، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.