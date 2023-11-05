“الشعب الأمريكي لن ينسى”.. رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت النائبة رشيدة طليب، وهي أول أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك على انتخابات العام المقبل.

وجددت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان دعوتها بايدن إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر تقريبا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت رشيدة في تسجيل على منصة “إكس” أظهر صورا لقتلى وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة “جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

.@POTUS, the majority of the American people are not with you on this one. #CeasefireNow pic.twitter.com/rV97zrMkad — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) November 3, 2023

ولم يعلق البيت الأبيض مباشرة على تصريحات طليب، وأكد بدلا من ذلك موقفه المؤيد لهدنة مؤقتة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض “كما سمعتمونا نقول إننا نؤيد هدنا إنسانية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وتوزيعها على المحتاجين إليها في غزة وإخراج الرهائن”.

وأضاف “ما لا نؤيده هو الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لوقف الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس، وهو ما يعنيه وقف دائم لإطلاق النار”.

ومع تواصل الغارات على غزة، يشهد القطاع شحا في المواد الغذائية، ويلجأ سكانه إلى شرب المياه المالحة بينما تنهار فيه الخدمات الطبية.

وتبقي واشنطن على دعم عسكري وسياسي قوي لإسرائيل.

وقالت طليب “لن ينسى الشعب الأمريكي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024. سيدي الرئيس، الشعب الأمريكي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024”.

وحذرت مجموعة من سبعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، يوم الخميس، من أن الوقت ينفد بالنسبة للفلسطينيين في غزة المعرضين بشدة “لخطر الإبادة الجماعية”.