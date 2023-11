“الشعب الأمريكي لن ينسى”.. رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

اتهمت النائبة رشيدة طليب، وهي أول أمريكية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم “الإبادة الجماعية” للفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك على انتخابات العام المقبل.

وجددت النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان دعوتها بايدن إلى دعم وقف إطلاق النار في الصراع الدائر منذ شهر تقريبا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت رشيدة في تسجيل على منصة “إكس” أظهر صورا لقتلى وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة “جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”.

.@POTUS, the majority of the American people are not with you on this one. #CeasefireNow pic.twitter.com/rV97zrMkad

