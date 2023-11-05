مسيره ليهود متضامنين مع فلسطين للتنديد بمجازر إسرائيل في غزة (فيديو)

تظاهرت السبت مجموعة من اليهود المتضامنين مع فلسطين في لندن للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ورفع اليهود لافتات “فلسطين حرة”، و”الصهيونية سبب الدماء في الشرق الأوسط”.

وينتمي بعض المشاركين إلى منظمة “ناطوري كارتا”، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مظاهرات حاشدة في لندن

وتجمع ظهر السبت آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في خضم العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تشهد فيه العاصمة البريطانية مسيرة كبيرة لدعم الفلسطينيين.

وفي المسيرة التي أقيمت في ميدان ترفلغار بوسط لندن، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

Free Palestine protest 🇵🇸 Trafalgar Square London. Amazing turn out – #Gaza_Genocide pic.twitter.com/DIokgfGIZJ — Akunjee 🖋 (@mohammedakunjee) November 4, 2023

وحملت مجموعة من المتظاهرين دمية من القماش تمثل طفلاً ميتاً بسبب حملة القصف الإسرائيلية.

وقدرت شرطة العاصمة أن حوالى 30 ألف شخص شاركوا في المسيرة في وسط لندن السبت، وقالت إنها اعتقلت 11 شخصا.

ونُظمت تظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في مدن بأنحاء المملكة المتحدة السبت، من بينها شيفيلد ومانشستر وغلاسكو حيث لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.