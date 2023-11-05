معظمهم أطفال ونساء.. 35 شهيدا على الأقل جراء استهداف قوات الاحتلال لمنازل في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيما جديدا في قطاع غزة ما أسفر سقوط شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط 35 شهيدا وعشرات المصابين جراء استهداف قوات الاحتلال لمنازل عدة بمنطقة الصالحات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من النساء والأطفال. وأضافت “سقط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة المغازي وسط غزة وتكدس الأرض في قسم الطوارئ بالمستشفيات بالإصابات الخطيرة”.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر، أن المصابين بلغ عددهم نحو 100.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 29 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9500 فلسطيني، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين.

كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس منذ هجوم عناصرها على مستوطنات ونقاط عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 1542 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.