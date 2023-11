أونروا: “استشهاد” طفل وإصابة اثنين كل 10 دقائق خلال الحرب على غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة أن “طفلا واحدا يُقتل ويُصاب طفلان ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب وهجمات مكثفة تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي.

وقالت الوكالة على حسابها بمنصة إكس الاثنين “حماية المدنيين في أوقات الصراع ليست طموحا أو مثلا أعلى، إنها مسؤولية إنسانيتنا المشتركة. يجب حماية المدنيين أينما كانوا”.

ومنذ أكثر من شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10022 منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، كما استُشهد 153 واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

On average, a child is killed and 2 are injured every 10 minutes during the war.

Protecting civilians in times of conflict is not an aspiration or an ideal; it is an obligation and a commitment to our shared humanity.

Civilians -wherever they are- must be protected#NotATarget pic.twitter.com/GVnrASByLp

— UNRWA (@UNRWA) November 6, 2023