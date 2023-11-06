القسام: دمرنا 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال آخر يومين فقط.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام “دمرنا 27 آلية عسكرية خلال آخر 48 ساعة، واستهدفنا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، وأوقعنا فيها خسائر محققة”.

وتخوض كتائب القسام معارك ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول الدخول إلى قطاع غزة، وادعت فصلها جنوب القطاع عن شماله.

وكانت كتائب القسام قد نشرت فيديو لتصدي مقاتليها لقوات إسرائيلية حاولت التقدم شرق خان يونس، وقالت إنه تم تدمير عدد من آلياتها.





كما ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا بالعديد من القذائف والأسلحة الرشاشة غرب محور الشيخ رضوان (المقوسي) “بشكل مباشر على نقطة تمركز الآليات بعد ظهر اليوم (الاثنين)”.

وأصدر أبو خالد، الناطق باسم “قوات الشهيد عمر القاسم” (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) بيانا أعلن فيه أنهم تمكنوا من اصطياد إحدى آليات “العدو الإسرائيلي” شرق منطقة الزيتون بالصواريخ المباشرة، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها، وقتل وجرح من فيها.