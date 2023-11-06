شاهد: رئيس الوزراء الفلسطيني يجهش بالبكاء خلال مؤتمر بشأن الأوضاع في غزة

أجهش رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالبكاء، اليوم الاثنين، خلال سرده قصة امرأة تبحث عن أطفالها الثلاثة الذين دُفنوا تحت الركام بعدما قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال اشتية “والدة الأطفال الثلاثة الذين دُفنوا تحت الركام تقول: خليني أشوفكو”، ثم لم يتمالك نفسه وبدأ بالبكاء.

وكان اشتية يشير إلى قصة امرأة رفضت مغادرة أنقاض منزلها الذي دُفن تحته أبناؤها الثلاثة، ولم يتمكن السكان من انتشالهم.

وبعدما تمالك نفسه ثواني، أكمل اشتية حديثه قائلا “الرحمة للشهداء، والخزي والعار للمجرمين”.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى “إصدار أمر اعتقال” للمسؤولين عن الجرائم التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ شهر.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف منهم 4800 طفل و2550 امرأة، وإصابة أكثر من 24 ألفا، كما استُشهد 153 فلسطينيا واعتُقل 2150 في الضفة الغربية.