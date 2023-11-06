ليبرمان يدعو إلى إقالة نتنياهو “فورا” واستبداله بآخر من حزب الليكود (فيديو)

طالب زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، بإقالة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو “فورا” واستبداله بشخصية أخرى من حزب الليكود الحاكم.

ووفقا للقناة الإسرائيلية 12، فإن ليبرمان يصر على إقالة نتنياهو “حتى في ظل استمرار الحرب”.

واتهم وزير الخارجية الأسبق، نتنياهو، بالمسؤولية عن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى)، ومحاولاته للتهرب من المسؤولية وإلقائها على آخرين.

وكان نتنياهو أثار موجة غضب في إسرائيل بعد اتهاماته للمؤسسة الأمنية والعسكرية بالمسؤولية عن أحداث 7 من أكتوبر/تشرين الأول، إذ قال في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام: “لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس”.

وتابع: “بل على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمَن فيهم رئيس مجلس الأمن (القومي) ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية”.

وعاد نتنياهو للاعتذار في اليوم التالي عن تغريدته السابقة، وأثنى على جهود أجهزته العسكرية والأمنية.