وهو على رأس عمله في غزة.. موظف في مستشفى يستقبل زوجته و4 من أبنائه شهداء جراء قصف الاحتلال (فيديو)

فوجئ موظف أثناء عمله بمستشفى الشهيد محمد يوسف النجار الحكومي برفح في قطاع غزة بأن من بين الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفى زوجته و4 من أبنائه.

يقول طلعت علي برهوم رئيس العلاقات العامة بمستشفى الشهيد محمد يوسف النجار: “كنت على رأس عملي بالمستشفى ووصل إلى المستشفى عدد من الإصابات وفوجئت بأن من بين الشهداء زوجتي وثلاثة أولاد من أبنائي وابنتي أصغرهم رضيع عمره 8 أشهر وثلاثة أعمارهم 10 و12 و14 عاما، جراء قصف صاروخي سقط عليهم مباشرة ليوقع أيضا 5 أو 6 إصابات من نفس البيت، نسأل الله أن يرحمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

ولليوم الـ31، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2080 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.