أطباء غزة يعلقون على دعوة أطباء في إسرائيل إلى استهداف مستشفيات القطاع (فيديو)

استنكر أطباء في غزة تصريحات أطلقها أطباء في إسرائيل يدعون فيها جيش الاحتلال إلى استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية في القطاع المحاصر.

وباللغتين العربية والإنجليزية، وجّه أطباء في غزة رسالة إلى العالم كي يعبّر عن رفضه هذه الدعوة التي قالوا إنها تمهد لمجازر جديدة في القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت مستشفيات عدة بينها الشفاء والمعمداني والأندلسي والرنتيسي.

وقال البيان “نحن الأطباء نحمل رسائل السلام والأمن والصحة لكل البشرية في العالم، لكن التصريحات القادمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مقبولة”.

وأضاف “يطلبون هناك من جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المستشفيات في غزة”، مؤكدا “هذه المستشفيات مليئة بالأطباء والطواقم الطبية بالإضافة إلى الضحايا من الموتى (الشهداء) والجرحى”.

وتابع البيان “ما يحدث الآن هو إعداد لمجزرة، فهم يريدون مجازر في جميع مستشفيات غزة ومراكزها الطبية، وهذا أمر غير مقبول”.

وطالبوا العالم برفض دعوات “تفجير واستهداف المنشآت الطبية والاجتماعية”.

ومنذ أكثر من شهر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، استُشهد فيها 10022 منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، كما استُشهد 153 واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.