اختراق الموقع الإلكتروني لناد رياضي في تل أبيب ووضع صورة أبو عبيدة على الواجهة (صور)

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن موقع نادي مكابي تل أبيب لكرة السلة اختُرق ووضِعت صورة المتحدث باسم كتائب القسام على واجهته.

وأوضحت “اختراق الموقع الإلكتروني لناد رياضي في تل أبيب، ووضع صورة أبو عبيدة المتحدث باسم القسام على الواجهة”.

وارتفع حجم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في إسرائيل منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: اختراق الموقع الإلكتروني لنادي مكابي تل أبيب لكرة السلة #طوفان_الأقصى | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/KA3LuTsE7F — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 6, 2023

ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعرضت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية لهجمات إلكترونية، ما أدى إلى تعطل موقعها بشكل كامل.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينيًا، منهم 4104 أطفال و2641 امرأة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، واستشهد 160 فلسطينيًا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية رسمية.