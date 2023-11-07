استشهاد طفلة وإصابة 5 آخرين في قصف الاحتلال لأحد مباني مجمع الشفاء في غزة (فيديو)

استشهدت طفلة فلسطينية وأصيب 5 آخرين بقصف إسرائيلي، أمس الاثنين، لأحد المباني بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية في مؤتمر صحفي عقِد داخل مستشفى الشفاء “استشهدت طفلة وأصيب 5 بينهم امرأة بقصف إسرائيلي لأحد الطوابق العلوية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.

وأضاف “استهداف مجمع الشفاء يعني أن العدو (إسرائيل) يستبيح كل شيء”.

وتابع “أي اعتداء على مجمع الشفاء الطبي بمثابة قتل لكثيرين من الجرحى والمرضى وحكم بالإعدام على 60 جريحًا بأقسام العناية المركزة و50 طفلًا بأقسام الخدج، وأكثر من 800 جريح في وضع حرج لا نستطيع إخراجهم من المستشفى، إضافة لمرضى قسم غسيل الكلى والطواقم الطبية و60 ألف نازح داخل أروقة المستشفى”.

ولفت إلى أن “الاعتداء يدل على أن الاحتلال يحضر لشيء أكبر لمجمع الشفاء الطبي”.





وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان “الاحتلال يقصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي”.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “استهدف بصاروخ الطابق الأخير من المبنى الذي يضم مئات الجرحى والنازحين والكوادر الطبية”.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “10 آلاف و22 شهيدًا، وأكثر من 25 ألف مصاب”.