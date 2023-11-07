حزب الله ينشر لقطات استهدافه “آلية لوجيستية” تابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، مساء الاثنين، صورا قال إنها “عملية استهداف لآلية لوجيستية” تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض العسكري عند الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأوضح أن العملية كانت يوم الأحد وأصابت هدفها بشكل مباشر.

ومنذ شهر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وجماعة “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى.

وجاء التوتر على الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة حماس في 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، والحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل على القطاع بدعم غربي مطلق خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.