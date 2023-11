قائد القوات الجوية الألمانية يصل إلى تل أبيب ويتبرع بالدم لصالح جنود الاحتلال الإسرائيلي (صور)

أعلن قائد القوات الجوية الألمانية إنغو جيرهارز، الثلاثاء، تبرعه بالدم لصالح جنود جيش الاحتلال خلال زيارة تضامن مع إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “تبرع قائد القوات الجوية الألمانية الجنرال إنغو جيرهارز بالدم صباح الثلاثاء، في مستشفى شيبا وسط إسرائيل”.

ونشرت الهيئة الرسمية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي صورة للجنرال الألماني وهو يتبرع بالدم.

وكان قائد القوات الجوية الألمانية قد وصل، الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة لم تُعلَن مدتها.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على منصة إكس، الاثنين “التقى الجنرال إنغو جيرهارز والوفد الألماني صباح اليوم بقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار”.

وأضاف “في إطار الزيارة، تلقت إدارة القوات الجوية الألمانية مراجعة بشأن سير الصراع (في غزة) وأهدافه. علاوة على ذلك، تم شرح أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي مع التركيز على دعم القوات البرية”.

وتابع “أعرب قائد القوات الجوية الألمانية عن دعمه لإسرائيل بشكل عام، وجيشها وقواتها الجوية بشكل خاص، وأكد ثقته بسلاح الجو ودقة تصرفاته”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، أدت إلى استشهاد 10328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، وإصابة نحو 26 ألفا، حسب وزارة الصحة في غزة.

