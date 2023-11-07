منظمة “شركاء من أجل فلسطين”: الإدارة الأمريكية تموّل الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة (فيديو)

أكدت مديرة الاتصالات في منظمة (شركاء من أجل فلسطين) أليشا كوتسوليري، أن الإدارة الأمريكية تُمَوّل الإبادة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة.

وقالت كوتسوليري في تصريحات للمسائية عبر الجزيرة مباشر “هذا الدعم الذي تقدمه الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية ليس نهجا مناسبا، ويحق للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة، أما هذا الاحتلال والحصار فهو أمر غير مقبول”.

وأضافت “كثير من الأمريكيين لا يريدون أن يتم إنفاق أموال ضرائبهم لدعم هذه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأعتقد أن الشعب الأمريكي لن يصوت لصالح هذه الإدارة إذا ما استمرت في هذه السياسة”.

أليشا كوتسوليري مديرة الاتصالات في منظمة "شركاء من أجل #فلسطين": الإدارة الأمريكية تُمَوّل الإبادة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في #غزة#غزة_لحظة_بلحظة | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Xo0rtyhKqh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2023

وأشارت كوتسوليري إلى أن منظمة (شركاء من أجل فلسطين) هي منظمة غير ربحية مقرها بولاية فلوريدا، ولديها كثير من النشطاء الذين يعملون على رفع الوعي بالقضية الفلسطينية داخل المجتمع الأمريكي.

وأوضحت ذلك قائلة “نحاول تثقيف الأشخاص لكي يذهبوا إلى المسؤولين في مناطقهم ويسألوهم عن الأموال التي ترسلها الإدارة الأمريكية من أجل دعم حكومة إسرائيل. نحن لا نريد أن تُستخدم هذه الأموال من أجل فرض الفصل العنصري داخل الأراضي الفلسطينية”.

أليشا كوتسوليري: هذا دور منظمة "شركاء من أجل فلسطين" وهذا ما نسعى إليه#غزة_لحظة_بلحظة | #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rtjWFS74y1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 7, 2023

ومع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تخطّى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلَّ مَن سبقوه من رؤساء أمريكا في دعم حكومة إسرائيل اليمينية بأحدث ما تملكه واشنطن من أسلحة وعتاد.

ودبلوماسيًّا، بعثَ بايدن وأركان إدارته رسائلَ إلى عواصم الدول الحليفة بضرورة إدانة ما قامت به حركة “حماس”، والضغط عليها للإفراج عن الأسرى المحتجزين لديها، دون الحديث عن معاناة وآلام أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.