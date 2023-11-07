نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول الوقود إلى غزة قبل إطلاق سراح الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الحرب على غزة لن تتوقف، وأنه لن يُسمح بدخول الوقود إلى القطاع قبل الإفراج عن “الرهائن” المحتجزين لدى حركة حماس.

وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة أنه “لن يُسمح بدخول الوقود، ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة، ويُجري عمليات داخلها بينما يواصل غاراته.

وأضاف “لن نتوقف حتى تحقيق النصر، ولا حديث عن هدنة إنسانية دون الإفراج عن المختطفين”.

وتابع “إذا اختار حزب الله الانضمام إلى الحرب فسوف يرتكب خطأ كبيرا”.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، وإصابة نحو 26 ألفا، كما استُشهد 163 فلسطينيا واعتُقل 2215 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

بينما قتلت حركة حماس وفصائل المقاومة نحو 1540 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.