رابع إطلاق خلال أسبوع.. الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بـ10 طائرات مسيّرة (فيديو)

بثت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، مشاهد لإطلاق 10 مسيّرات، قالت إنها “استهدفت مواقع في إسرائيل”، في رابع إطلاق خلال أسبوع.

وبثت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين مقطعا مصورا قصيرا لإطلاق المسيّرات، نُشر أيضا على حسابات تابعة للجماعة في منصتي تلغرام وإكس.

وأظهرت المشاهد إطلاق 10 طائرات مسيّرة في فترة الليل.

وعبر حسابه على إكس، علّق المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع على تلك المشاهد التي شاركها على حسابه، قائلا إنها “دفعة من الطائرات المسيّرة التي تم إطلاقها باتجاه أهداف مختلفة للعدو في فلسطين المحتلة، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023”.

مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة – 6 نوفمبر 2023م pic.twitter.com/TMnK0Crrfd — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 7, 2023

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق “عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على أهداف في إسرائيل”، تلاه إطلاق ثان في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وثالث يوم الاثنين الماضي.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 10328 بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة، وإصابة نحو 26 ألفا، كما استُشهد 163 واعتُقل 2215 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.