الرابع خلال أسبوع.. الحوثيون يعلنون استهداف إسرائيل بـ 10 طائرات مسيرة (فيديو)

بثت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الثلاثاء، مشاهد لإطلاق 10 مسيرات، قالت إنها “استهدفت مواقع في إسرائيل”، في رابع إطلاق خلال أسبوع.

وبثت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين فيديو قصيرا لإطلاق المسيرات، نُشر أيضا على حسابات تابعة للجماعة في منصتي “تلغرام” و”إكس”.

وأظهرت المشاهد إطلاق 10 طائرات مسيرة في فترة الليل.

وعبر حسابه على “إكس”، علق المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، على تلك المشاهد التي شاركها على حسابه قائلا إنها “دفعة من الطائرات المسيرة التي تم إطلاقها باتجاه أهداف مختلفة للعدو في فلسطين المحتلة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023”.

مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة – 6 نوفمبر 2023م pic.twitter.com/TMnK0Crrfd — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 7, 2023

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة “الحوثي” إطلاق “عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، على أهداف في إسرائيل”، تلاه إطلاق ثان في الأول من فبراير/ تشرين الثاني وثالث يوم الاثنين.

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، بالإضافة إلى مقتل 163 فلسطينيا واعتقال 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.