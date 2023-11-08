الكوري “ونهو تشونغ” حولته حرب غزة من الكوميديا إلى فضح إسرائيل بلغات عدة (فيديو)

لم يجد الكوري الجنوبي ونهو تشونغ، الممثل الكوميدي وصانع المحتوى، معنى في استمرار تقديم الكوميديا لجمهوره على منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فقرر -وفق ما قال في حوار مع الجزيرة مباشر- أن يخصص كل صفحاته وجهوده لنقل الصورة الحقيقية لما يجرى في غزة إلى متابعيه بلغات عدة، إذ يتحدث العربية بطلاقة، بحكم مولده في السعودية ونشأته في الأردن، بالإضافة إلى الإنجليزية والكورية والفيتنامية، إذ وُلد لأب كوري جنوبي وأم فيتنامية، وقال إنها مسؤولية كل شخص أن يقف أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار ونهو تشونغ إلى أن وسائل الإعلام الغربية تقدّم سردية خاطئة، وتلجأ إلى الكذب والتضليل.

ودلل على كلامه بادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه رأى صورا لأربعين طفلا إسرائيليا مقطوعي الرؤوس، وهو ما بثته شبكة “سي إن إن” من دون تحقق، ثم اضطرت مراسلتها سارة سندر إلى تقديم اعتذار عن نقلها هذا الخبر الكاذب.

الشاب الذي يتابعه أكثر من نصف مليون شخص على منصة انستغرام، سرعان ما جرى استهدافه عقابا على مواقفه، فتعرّض -وفق ما يقول- لمضايقات كثيرة وهجمات من حسابات وصفها “بالذباب الإلكتروني”، وحسابات كالت إليه السباب والشتائم.

وقال “هناك طلاب تابعون لجهة معيَّنة يحاولون الإساءة إلى المحتوى الذي أبثه واتهامي بالتضليل، ويستخدمون العبارات نفسها بشكل مكرر، مما يدل على انتمائهم إلى جهة واحدة تحركهم”.

غير أن ونهو تشونغ أبدى إصراره على مواصلة تقديم السردية الحقيقية لما يجري في غزة، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لأن “ما يتم في غزة الآن هو جرائم حرب تتم بشكل يومي. القانون الإنساني يجب أن يطبَّق على الجميع، بمن فيهم أهل غزة وكل سكان فلسطين”.