شاهد: كتائب القسام تنشر “فيديو” لاستهداف القوات الإسرائيلية في غزة وتدمير عدد من الآليات

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، مقطع “فيديو” يظهر تصدي عناصرها لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمال مدينة غزة وجنوبها، وتدمير عدد من الآليات.

ويظهر في التسجيل المصور استهداف العديد من الآليات بالقذائف، واشتعال النيران فيها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنه “تم تدمير 136 آلية عسكرية للعدو تدميرًا كليًا أو جزئيًا وإخراجها عن الخدمة”.

وأكد أن “سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال، وسلاح المدفعية يدك التحصينات”.

وتخوض كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال التي توغلت في أطراف قطاع غزة، وكبدتها خسائر في العتاد فضلًا عن عشرات القتلى من الجنود الإسرائيليين.