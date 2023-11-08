صانع محتوى أمريكي يقدم وصفة ساخرة لكيفية تقديم الدعم لإسرائيل (فيديو)

“كيف تدعم إسرائيل؟”.. قدّم صانع المحتوى الكوميدي جيرمي ماكليران، طرائق ساخرة لمتابعيه من أجل تشجيع إسرائيل في حربها على غزة.

وقال بلهجة ساخرة “باعتباري صهيونيًا طول حياتي أود أن تعرفوا كيف يمكنكم دعم إسرائيل في هذه الأوقات المجنونة؟”.

وأضاف مستنكرًا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل: “أولًا: محاربة حركة مقاطعة إسرائيل من خلال الأشياء المصنوعة في إسرائيل مثل حمص صبرا أو صودا ستريم، أو.. السياسة الخارجية الأمريكية”.

وتابع: رقم اثنين، “قاومهم: قاطع الأشياء المصنوعة في فلسطين، مثل زيت الزيتون، أو المصنوعات اليدوية أو… المسيح”.

الخيار الثالث وفقًا لجيرمي: “ادفع ضرائب إضافية، فمنذ عام 1948 قدمت أمريكا لإسرائيل مبلغ 317 مليار دولار، هذه أموال الضرائب الخاصة بك، لذا عندما تدفع لمصلحة الضرائب، أضف 20% أخرى علاوة على ذلك فقط لإسرائيل”.

وكشف جيرمي عن 7 نقاط أخرى يمكنك مشاهدتها في “الفيديو” المرفق.

صانع محتوى يقدم وصفة ساخرة لكيفية تقديم الدعم لإسرائيل! pic.twitter.com/ci5pqZL9jC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2023