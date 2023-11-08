إدارة مستشفى الرنتيسي تكذب أفيخاي أدرعي وتوجه نداء لحماية طواقمها والعائلات المحتمية فيها (فيديو)

وجّه الطاقم الطبي في مستشفى الرنتيسي في غزة، نداء لحماية مؤسستهم الطبية وطواقمها والعائلات المحتمية فيها، وذلك بعد أن ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجود عناصر عسكرية داخل المستشفى.

وكان أدرعي زعم وجود مسلحين يحتجزون العائلات داخل المستشفى، كرهائن.

ودعا مدير المستشفى الدكتور بكر قاعود، وسائل الإعلام كلها والعالم أجمع “لوقف الادعاءات التي تمهد لقصف المستشفى مرة أخرى”.

وأضاف بكر أن مستشفى الرنتيسي لا يوجد فيه إلا طواقم طبية “تقدم خدمات للمرضى من الأطفال ومن تسعة إلى عشرة تخصصات أمراض الدم والسرطانات والعلاج الكيميائي ومرضى الكلى ومرضى العناية المركزة ومن يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وأجرى قاعود جولة داخل أقسام المستشفى، وأكد أن العائلات الموجودة في المستشفى للاحتماء لا يحتجزهم أحد، وأن ما يدعيه أدرعي محض أكاذيب يخشى أن يكون الهدف منها التمهيد لقصف المستشفى مجددًا.

واستهدفت قوات الاحتلال مستشفيات عدة في غزة خلال حربها التي تشنها منذ 33 يومًا.