مسنة فلسطينية تروي كيف سحبت جثمان ابنها من أمام الدبابات الإسرائيلية في غزة (فيديو)

كشفت مسنة فلسطينية عن شجاعة كبيرة، بعد أن قررت سحب جثمان ابنها الذي استشهد بالقصف الإسرائيلي في منطقة التوغل البري عند مفترق نتساريم، وهو مفترق رئيس في غزة.

وقالت المسنة الفلسطينية في مقطع “فيديو” إن “ابني عمره 30 سنة، إله 10 أيام مقصوف، وهو مستشهد عند مفترق نتساريم، أنا جبت ابني وحملته ولفيته ولميت ابني وجبته من قدام الدبابات”، مضيفة “لسه فيه شهداء روحوا جيبوهم”.

ومنذ 33 يومًا، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، استشهد فيها 10 آلاف و569 فلسطينيًا، بينهم 4324 طفلًا و2823 امرأة، وأصيب 26 ألفًا و475، كما قتل 163 فلسطينيًا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.